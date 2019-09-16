Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации» в Самаре
16 сентября 2019 13:28
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21 сентября в Самаре на базе УСЦ «Чайка» (пос. Управленческий) с 10:00 до 15:00 пройдет центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс Нации». В нем могут принять участие все любители бега. Заявки принимаются с 16 по 21 сентября.
В программе «Кросса Нации» забеги на дистанции 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров (5-6 лет). Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Помимо забегов всех гостей спортивного праздника ждет разнообразная развлекательная программа, интерактивные площадки.
К соревнованиям допускаются все желающие, участие - бесплатное. Необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями.
Как подать заявку:
- индивидуальные заявки:
паспорт или свидетельство о рождении,
полис обязательного медицинского страхования,
обязательно справка о допуске врача,
полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заявки от организаций:
ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске (обязательно), подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.
Подача заявок проводится на УСЦ «Чайка» (тел/факс: (846) 950-19-73) с 16 по 20 сентября с 10:00 до 18:00, в день соревнований, 21 сентября, с 8:30 до 11:00.
Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:
- Приглашаю всех жителей Самарской области присоединиться к всероссийскому дню бега, выйти на старты, выбрать и в свое удовольствие пробежать дистанцию в зависимости от своих возможностей. «Кросс нации» - это, в первую очередь, не борьба за результат, а приобщение к занятиям спортом, возможность провести выходной день с друзьями и близкими на этом замечательном празднике активного образа жизни. Кроме забегов будут организованы концертная программа, работа детских и спортивных площадок. Ждем всех самарцев в субботу на «Чайке»!
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