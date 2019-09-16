Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 16 сентября, 14:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/09:
USD 64.47
-0.72
EUR 71.53
-0.3
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации» в Самаре

16 сентября 2019 13:28
48
Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега Кросс Нации в Самаре
Он состоится 21 сентября.

21 сентября в Самаре на базе УСЦ «Чайка» (пос. Управленческий) с 10:00 до 15:00 пройдет центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс Нации». В нем могут принять участие все любители бега. Заявки принимаются с 16 по 21 сентября.
В программе «Кросса Нации» забеги на дистанции 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров (5-6 лет). Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Помимо забегов всех гостей спортивного праздника ждет разнообразная развлекательная программа, интерактивные площадки.
К соревнованиям допускаются все желающие, участие - бесплатное. Необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями.
Как подать заявку:
- индивидуальные заявки:
паспорт или свидетельство о рождении,
полис обязательного медицинского страхования,
обязательно справка о допуске врача,
полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заявки от организаций:
ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске (обязательно), подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.

Подача заявок проводится на УСЦ «Чайка» (тел/факс: (846) 950-19-73) с 16 по 20 сентября с 10:00 до 18:00, в день соревнований, 21 сентября, с 8:30 до 11:00.

Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области:
- Приглашаю всех жителей Самарской области присоединиться к всероссийскому дню бега, выйти на старты, выбрать и в свое удовольствие пробежать дистанцию в зависимости от своих возможностей. «Кросс нации» - это, в первую очередь, не борьба за результат, а приобщение к занятиям спортом, возможность провести выходной день с друзьями и близкими на этом замечательном празднике активного образа жизни. Кроме забегов будут организованы концертная программа, работа детских и спортивных площадок. Ждем всех самарцев в субботу на «Чайке»!


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1411
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1209
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1497
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8368
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8820
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8520
Весь список
Спорт в регионе
16 сентября 2019  13:28
Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега Кросс Нации в Самаре
Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации» в Самаре
Он состоится 21 сентября. Спорт в регионе
48
16 сентября 2019  12:57
В Тольятти на базе Яхт-клуба Дружба продолжается главная регата страны
В Тольятти на базе Яхт-клуба «Дружба» продолжается главная регата страны
Там проходит Чемпионат России в семи олимпийских классах яхт.  Спорт в регионе
69
15 сентября 2019  16:27
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву вернуться к нормальной жизни после выхода на свободу.
Божович готов позвать Мамаева и Кокорина в «Крылья Советов»
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву вернуться к нормальной жизни после выхода на свободу.  Спорт в регионе
402
15 сентября 2019  14:27
Первенство молодежных составов. 9 тур.
Молодежка "Крыльев Советов" обыграла в гостях "Краснодар" - 3:1
Первенство молодежных составов. 9 тур.  Спорт в регионе
441
15 сентября 2019  13:49
Результаты первых гонок.
В Тольятти проведены первые гонки Чемпионата России в семи олимпийских классах яхт
Результаты первых гонок.  Спорт в регионе
390
13 сентября 2019  13:10
В Самарской области состоится Всероссийский день бега Кросс Нации - 2019
В Самарской области состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 2019
В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста. Спорт в регионе
548
13 сентября 2019  09:58
Кубковый матч Крыльев Советов с Торпедо пройдет 25 сентября
Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" пройдет 25 сентября
Он начнется в 20:30. Спорт в регионе
204
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
473
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
302
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
795
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
337
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
605
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
467
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
800
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
697
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
931
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1101
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
543
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2344
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк отметит Международный день тигра
В Самаре прошёл фестиваль уличной еды «Ярмарка вкусов»
В Тольятти проведены первые гонки Чемпионата России в семи олимпийских классах яхт
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные