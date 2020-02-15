На лыжной базе "Чайка" в Самаре проходит праздник "Лыжня России 2020"

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Уже состоялся забег на 500 м, в котором приняли участие особенные детки. На финише их встречали маскоты профессиональных спортклубов области, сообщает Департамени информационной политики.

На лыжной базе "Чайка" в Самаре начался праздник "Лыжня России 2020". Спортсмены и горожане, поддерживающие спортивный образ жизни, прибывают и начинают готовиться к забегам. Работают развлекательные площадки.