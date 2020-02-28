Сотрудники Росгвардии стали победителями Кубка силовых структур по мини-футболу

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В Самаре состоялся Кубок силовых структур по мини-футболу. В чемпионате участвовали восемь команд правоохранительных органов региона – полицейские, сотрудники МЧС, ФСИН, судебные приставы.В состав команды, отстаивавшей честь Росгвардии, вошли сотрудники двух ОМОНов. В тяжелой, бескомпромиссной борьбе бойцам спецподразделений удалось завоевать первое место. Силы команд, вышедших в финал, были почти равны. Своих соперников – хозяев турнира, курсантов института ФСИН, сотрудники Росгвардии смогли победить после серии пенальти.«Есть такая поговорка – один в поле не воин. Мини-футбол – это командная игра. Именно умение сотрудников наших специальных подразделений действовать в команде, как единый организм, помогло им стать лидерами этого турнира» - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев.