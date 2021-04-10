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Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021

10 апреля 2021 14:11
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Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021

Вечером в пятницу, 9 апреля, была проведена жеребьёвка, на которой определились две пары полуфиналистов Кубка России по футболу сезона 2020-2021. Самарские «Крылья Советов» будут встречаться с командой «Ахмат» из Грозного. Второй матч полуфинала состоится между московскими командами «Локомотив» и «ЦСКА».

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, матчи Кубка России пройдут в один день, 21 апреля. ЦСКА сыграет на поле «Локомотива». Наша команда будет бороться за выход в финал на стадионе в Грозном. Наши команды уже пересекались в Кубке России 29 мая 2004 года, причем в финале. В крайне напряженном матче мы в тот день уступили. 

Правда, тогда команда из столицы Чечни называлась «Терек», а не «Ахмат». Но и у нас сейчас другая команда – и мы в нее верим. «Крылья Советов» - вперед!

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