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Новости /  Общество /  Социум /  Самара - Город - курорт  

Похоже, к расхожему выражению «деньги не пахнут» теперь добавят «помощь не пахнет».

25 ноября 2019 09:28
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Похоже, к расхожему выражению «деньги не пахнут» теперь добавят «помощь не пахнет».
Похоже, к расхожему выражению «деньги не пахнут» теперь добавят «помощь не пахнет». Очевидцы зафиксировали на фото, как владелец кроссовера BMW X6 сам помогал заливать свою машину… нечистотами.

Как сообщает телеграмм-канал Злой самаритянин, этот трагикомический инцидент произошел в Самаре в субботу 23 ноября, где на одной из трасс внезапно загорелся внедорожник. Огонь быстро разгорелся под капотом и готов был охватить всю машину. На помощь пришел водитель ассенизационного «КАМАЗа». Золотарь (все-таки милосерднее звучит, чем «водитель «дерьмовоза») начал поливать машину канализационными стоками и пожар удалось потушить.

Поедет ли с такой машиной хозяин на гарантийный ремонт или вычищать и ремонтировать машину будет сам – истории неизвестно. В любом случае хорошо, что обошлось без пострадавших, по крайней мере физически. 
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Комментарии



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