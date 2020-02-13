В Самарской области стартовала общественная акция «Голоса Победы»
13 февраля 2020 18:59
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В параде военных песен может принять участие любой житель самарского региона, песенные объединения трудовых коллективов, семейные ансамбли, народные хоры, музыкальные сообщества друзей, а также можно выступать сольно.
Для участия в параде военных песен необходимо: снять видео своего исполнения любым доступным способом – на видеокамеру или даже мобильный телефон; отправить работу на сайт tvsamara.ru, заполнив заявку в разделе «Голоса Победы» по ссылке.
Прием заявок и видеозаписей песенных выступлений принимаются с 01.02.2020 по 6.04.2020. Народное голосование на сайте www.tvsamara.ru будет проводиться с 01.03.2020г. по 13.04.2020г. С правилами песенного конкурса можно ознакомиться также на сайте «ГТРК Самара».
Видео участников войдет в праздничную программу большого музыкального марафона на канале «Самара 24» 9 мая 2020 года. Также по итогам народного голосования будет определена тройка победителей – их ждет профессиональная запись выступления силами операторов и режиссеров ГТРК «Самара», передает пресс-служба облправительства.
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