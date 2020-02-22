Международный слет «Внуки Победы. Ленинград» приглашает волонтеров из Самарской области
22 февраля 2020 12:15
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С 6 по 10 мая в Санкт-Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы». Мероприятие соберет вместе лучших добровольцев и потомков героев, защищавших Ленинград.
В Год памяти и славы 50 потомков освободителей Ленинграда и Волонтеры Победы как России, так и других стран мира примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут стать соорганизаторами празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге и пообщаться с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Это уникальный шанс успеть сказать «спасибо» лично и своими глазами увидеть город, переживший 872 дня Блокады.
«Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград» уникальная возможность для тех, чьи дедушки и бабушки обороняли Ленинград или жили в блокадном городе. Для волонтеров из Самарской области это шанс почтить память предков и стать частью праздничных мероприятий 9 мая в Санкт-Петербурге. Благодаря таким проектам, как «Внуки Победы» мы сохраняем память о наших предках», - поделился руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.
Чтобы принять участие в Международном слете, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать заявку на участие в конкурсном отборе по ссылке https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/news/id/948.
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