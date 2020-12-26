Ульяновец с поддельными документами перевозил опасный груз в Самарской области

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В декабре текущего года во время несения службы на трассе М-5 «Урал» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску остановили автомобиль «Газель», который перевозил опасный груз.

Водитель предъявил правоохранителям документ, подтверждающий право на перевозку опасных грузов, который вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили сотрудники органов внутренних дел, подозреваемым является ранее судимый житель г. Ульяновска 1984 года рождения. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ на одном из сайтов сети Интернет.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.