Вечером в Самаре на Московском шоссе столкнулись пять автомобилей

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В среду, 25 ноября, в Самаре на Московском шоссе произошло массовое ДТП.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 19:10 в районе дома № 24а столкнулись пять автомобилей - два Opel, Mitsubishi, Mazda и Lada.

По счастливому стечению обстоятельств никто из шести человек, находившихся в машинах, не пострадал.

Водители и пассажиры, в числе которых был один ребенок, отделались легким испугом. На месте ДТП сейчас работают следователи, которые устанавливают причины аварии, передает sova.info.

Фото: pixabay