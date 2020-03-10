В страшном ДТП в Екатеринбурге погибла гендиректор "Росоценки"

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Инцидент произошёл рано утром в воскресенье, 8 марта. Мартьянова и её муж Александр Бачурин, который находился за рулём, ехали в автомобиле Lexus по улице Розы Люксембург. Машина сначала пронеслась по трамвайным рельсам, затем резко повернула налево и сбила женщину, которая переходила дорогу.После этого Lexus наехал на бордюр, а затем врезался в опору троллейбусных линий. От удара иномарка загорелась. Очевидцы события смогли помочь лишь водителю авто.Мужчину с серьёзными травмами впоследствии доставили в 23-ю больницу. Сейчас екатеринбуржец находится в стабильно тяжёлом состоянии, однако врачи считают, что угрозы для его жизни нет. Мартьянова, находившаяся на переднем сиденье, погибла.Причины инцидента будут установлены в рамках начатого расследования, которое инициировало следствие.Фото: VK / Новости Екатеринбурга сегодня, ЧП и ДТП ЕКБ / Лайф