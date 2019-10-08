В Сызрани в районе Нижнего моста автомобиль съехал в реку
8 октября 2019 14:32
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Утром в 9:50 водолазы Поисково-спасательной службы города Сызрань отправились к месту для проведения водолазных поисков.
Автомобиль обнаружили в 50 метрах от берега на глубине 5 метров. В автомобиле находилось тела двух человек.
Полицейские опознали в утонувших пропавших от 6 октября девушку 2003 года рождения и мужчину 1987 года рождения.
В 13:15 работы на месте происшествия были завершены, погибших передали сотрудникам МВД.
По факту происшествия ведётся следствие, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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