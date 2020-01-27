В Саратовской области школьнику выбило зубы при взрыве электронной сигареты

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Инцидент произошёл вечером 25 января на катке, расположенном на местном стадионе "Локомотив".После взрыва вейпа старшеклассника в тяжёлом состоянии доставили в хирургическое отделение районной больницы.Врачи оказали ему медицинскую помощь.Пациента отправили в Саратов для продолжения лечения.