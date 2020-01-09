В Самарской области в ДТП с участием автомобиля ГАЗ погибла женщина, пострадали еще двое

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Днем 8 января на автодороге «Урал» водитель, мужчина 1973 года рождения управляя автомобилем Рено Логан не выбрал скорость соответствующую конкретным условиям движения транспортного средства, не учел погодные условия, в условиях снегопада, в результате чего нарушил правила расположения тс на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 33081 под управлением мужчины 1979 г.р.В результате ДТП пострадали: несовершеннолетний пассажир а\м «Рено», девочка 2007 г.р., госпитализирована с травмой головы, водитель а/м «Рено», госпитализирован с травмами живота и груди.Женщина, пассажир «Рено» от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады СМП.По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.