В Самарской области у пассажирки застряла нога в унитазе туалета поезда
10 ноября 2019 16:52
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Справиться самостоятельно ей не удалось. Пассажирка обратилась за помощью.
Проводник вызвал слесаря с ближайшей железнодорожной станции, который разобрал унитаз, и женщина смогла освободиться, передает tltonline.ru.
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