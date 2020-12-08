В Самаре водитель сбил сразу четверых пешеходов, включая детей

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ДТП произошло 7 декабря в Самаре.

Мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», следовал по ул. Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении ул. Стара Загора. В пути следования, напротив д. № 170 по ул. Ташкентской совершил наезд на четверых пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины 1956 и 1980 года рождения, и две несовершеннолетние девочки 2011 года рождения. Женщина 1956 года рождения была госпитализирована, остальным было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.