В Самаре сотрудник Росгвардии устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования
28 октября 2019 22:06
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Когда на место приехали активисты и сотрудники ГИБДД, информация подтвердилась. Водитель одной из машин – сотрудник «Росгвардии» УВО по Ленинскому району. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Сообщается, что пострадавших в ДТП нет.
По факту аварии ведется проверка, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: «Ночной Патруль»
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