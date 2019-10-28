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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре сотрудник Росгвардии устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

28 октября 2019 22:06
98
Пострадавших в ДТП нет.
В прошедшую субботу, 26 октября в Самаре на пересечении улицы Промышленности и улицы 9 Мая произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Информацию о ДТП свидетели передали активистам «Ночного Патруля». Сообщалось, что виновником является предположительно нетрезвый сотрудник Росгвардии.

Когда на место приехали активисты и сотрудники ГИБДД, информация подтвердилась. Водитель одной из машин – сотрудник «Росгвардии» УВО по Ленинскому району. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Сообщается, что пострадавших в ДТП нет.

По факту аварии ведется проверка, передает samarskie-voditeli.ru



Фото:    «Ночной Патруль»
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