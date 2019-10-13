В Самаре пропала молодая мама с двухлетним сыном
13 октября 2019 20:41
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К поискам 29-летней Алены Куклис и ее сына Мирослава подключились специалисты ДПСО "Лиза Алерт".
Приметы мальчика: рост 110 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Мама была одежда в голубую куртку с капюшоном и синие спортивные брюки.
Приметы девушки: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие.
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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