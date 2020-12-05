В Самаре после пожара в доме на Вилоновской нашли двух погибших женщин

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Возгорание тушили больше ста человек.

В пятницу, 4 декабря, в Самаре на улице Вилоновской, 48 произошел крупный пожар, площадь которого составила 350 квадратных метров. Столб дыма было видно издалека

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС России по Самарской области в 14:54. Пожарно-спасательные подразделения привлекли по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2». К тушению огня привлекли 108 человек и 45 единиц спецтехники. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В 16:13 пожар был ликвидирован — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

На пепелище пожарные нашли двух погибших женщин.

Дом, по официальной информации, был расселен. Но в нем все равно жили люди, пишет 63.ру.