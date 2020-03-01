В Самаре горел пассажирский автобус

99

В субботу, 29 февраля, около 18:30 в Самаре на Арцыбушевской произошло ЧП с общественным транспортом. Очевидцы рассказали, что прямо во время рейса, на ходу, в автобусе МАЗ маршрута 34 загорелся двигатель.— Водитель остановил машину, высадил пассажиров, — поделились с 63.RU информацией свидетели инцидента.Они сняли горящий автобус на видео.

Вот как прокомментировали происшествие в компании «Самара Авто Газ», которая обслуживает муниципальные автобусные маршруты города:

— Автобус был полупустой, перегрелся подшипник генератора и произошло задымление снаружи. Водитель воспользовался огнетушителем в салоне. Пассажиров пересадили в следом идущий автобус по имеющимся билетам.