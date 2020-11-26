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В Самаре девушка "отметила" получение прав ДТП со скорой помощью

26 ноября 2020 16:51
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В аварии пострадала 61-летняя женщина.

Стали известны подробности ДТП с участием машины скорой помощи. Оно произошло вечером 24 ноября на улице Мориса Тореза в Самаре. Напомним, в тот день автомобиль медиков не разъехался с каршеринговым Volkswagen Polo.

- За рулем иномарки находилась 20-летняя девушка. Водительское удостоверение она получила 24 ноября 2020 года. На перекрестке автомобилистка не пропустила скорую помощь, которая пользовалась преимуществом движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После удара машина медиков врезалась в металлическое ограждение. В аварии пострадала пассажирка скорой - 61-летняя женщина. По предварительным данным, это фельдшер. Она получила травму головы. Ее отвезли в больницу. Врачи осмотрели пострадавшую и отпустили домой. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, передает sova.info.

 

Фото:    ГУ МВД по Самарской области 

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