В Самаре автомобиль врезался в столб и дерево, погибла девушка

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Ночью 7 декабря в Самаре неустановленный водитель, управляя транспортным средством «Тойота Камри», следовал по Волжскому шоссе. Не доезжая 1400 м, до строения 7 «В» по Волжскому шоссе, допустил съезд на обочину расположенную справа по ходу движения, с последующим наездом на световую опору, после чего, продолжив движение, произошел наезд на дерево. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции организовали беспрепятственное движение, установили и опросили очевидцев ДТП.В результате ДТП девушка, 1995 г.р., от полученных травм, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Также в результате ДТП телесные повреждения получил пассажир - мужчина.1990 г.р., он госпитализирован. В ДТП пострадал еще один мужчина.1995 г.р., находящийся в салоне авто, с места ДТП доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, Назначено амбулаторное лечение.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельств произошедшего ДТП, также выясняется кто был за рулем автомобиля, сообщает облМВД.