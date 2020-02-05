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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа

5 февраля 2020 23:27
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В полицию поступило сообщение от прохожего, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей.
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, передает РИА Новости. Об этом сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, в полицию поступило сообщение от прохожего, что по Пятницкому шоссе идет маленький ребенок без сопровождения родителей.

"Прибывшие на место старший лейтенант Сергей Толстоунов и старший сержант Юлия Шеина установили, что 6-летний мальчик во время тихого часа покинул детский сад, расположенный в Ангеловом переулке, и направился в сторону дома. Однако на Пятницком шоссе прохожие остановили мальчика и вызвали сотрудников полиции и скорую помощь", - сказал Васенин.

Полицейские отвезли мальчика в отдел полиции, уведомили родителей о произошедшем и передали его им.

По данному факту проводится проверка. 
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