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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Чапаевске мужчина погиб при производстве ремонтных работ в отделе полиции

25 января 2020 16:24
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Во время разбора кирпичной кладки стены, перегородка упала на рабочих.
24 января, в обеденное время трое мужчин осуществляли ремонтные работы в отделе полиции Чапаевска.

Во время разбора кирпичной кладки стены, перегородка упала на рабочих, в результате чего один мужчина скончался на месте происшествия, а второй – доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники следственного отдела Чапаевска выясняют все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Видео здесь.



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
 
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