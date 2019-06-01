Тольяттинскими полицейскими задержан предполагаемый поджигатель леса
1 июня 2019 17:04
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Им оказался житель Автозаводского района 1996 года рождения. В отношении задержанного проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений очевидцу, а также по другим случаям возгораний леса, передает пресс-служба администрации Тольятти.
Ранее сообщалось о том, что в Тольятти разыскивается предполагаемый поджигатель леса! Вечером 30 мая в районе кафе "Ликан" он попал в объектив фотокамеры, нанёс очевидцу телесные повреждения и скрылся.
Фото: пресс-служба администрации Тольятти
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