С технологического моста через Волгу в районе Климовки упал гусеничный кран, погибли два человека

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6 декабря в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о падении гусеничного крана «SENNEBOGEN 7700» с технологического моста через Волгу в районе поселка Климовка.

В результате происшествия погибли - мужчины 1967 и 1981 г.р., пострадали 3 мужчин, двое из которых госпитализированы в Сызранскую центральную городскую больницу, один мужчина от госпитализации отказался.

Водолазами поискового-спасательной службы Самарской области проведено обследование местности, 7 декабря запланировано проведение работ по поиску погибших.

Для ликвидации последствий происшествия задействовано: группировка сил и средств в количестве 26 человек и 12 единиц техники, от МЧС России 3 единицы техники и 7 человек.

Причина падения крана устанавливается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС