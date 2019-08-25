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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

С греческого острова Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

25 августа 2019 14:45
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С возгоранием борются десятки пожарных. Отдыхающих призывают проявлять бдительность.
С греческого острова Самос из пяти гостиниц эвакуировали туристов из-за лесных пожаров, передает life.ru. Об этом сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что спасатели на автобусах эвакуировали более тысячи человек. Часть из них отправили морем, других перевезли внутри острова.

Пожар на острове начался в районе Месокампос.

Его тушением занимается 31 пожарный.

Задействованы 13 пожарных машин, четыре самолёта и два вертолёта.

Позже к спасателям присоединилось 88 добровольцев со своими машинами. 
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