С греческого острова Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов
25 августа 2019 14:45
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Отмечается, что спасатели на автобусах эвакуировали более тысячи человек. Часть из них отправили морем, других перевезли внутри острова.
Пожар на острове начался в районе Месокампос.
Его тушением занимается 31 пожарный.
Задействованы 13 пожарных машин, четыре самолёта и два вертолёта.
Позже к спасателям присоединилось 88 добровольцев со своими машинами.
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