С греческого острова Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

103

Отмечается, что спасатели на автобусах эвакуировали более тысячи человек. Часть из них отправили морем, других перевезли внутри острова.Пожар на острове начался в районе Месокампос.Его тушением занимается 31 пожарный.Задействованы 13 пожарных машин, четыре самолёта и два вертолёта.Позже к спасателям присоединилось 88 добровольцев со своими машинами.