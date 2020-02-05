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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Решила "снять порчу": Бизнес-леди отослала «белому магу» из СО золотые украшения на 3,1 млн рублей

5 февраля 2020 19:36
79
Полиция квалифицировала случившееся с 42-летней Натальей Пузановой как мошенничество и возбудила уголовное дело.
Полиция квалифицировала случившееся с 42-летней Натальей Пузановой как мошенничество и возбудила уголовное дело.

ИП Наталья Пузанова из города Киселевск Кемеровской области рассталась с любимым мужчиной и решила «снять порчу». В сентябре 2019 года в Instagram г-жа Пузанова нашла аккаунт anna_belaya_magiya и объявление об оказании «магических услуг».

Пузанова созвонилась с «волшебницей Анной» по самарскому номеру «Билайн» и затем переслала ей посредством службы доставки СДЭК ювелирные изделия общей стоимостью 3,11 млн руб. Посылку в пункте выдачи СЭК на проспекте Кирова, 201, получила 25-летняя жительница села Красный Яр Светлана Волошина. Затем Волошина пропала вместе с золотом. «Волшебницу» ищут, необычным происшествием занимается полиция Кировского района Самары, передает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии


Закон
5 февраля 2020  16:53
Следствию не удалось найти доказательств вины Сергея Нечипорука, поэтому в суд дело пойдет без него.
Начальник тольяттинского отдела надзорной деятельности областного МЧС ушел от уголовной ответственности
Следствию не удалось найти доказательств вины Сергея Нечипорука, поэтому в суд дело пойдет без него.  Закон
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5 февраля 2020  15:28
Он попросил сотрудника полиции не документировать факт незаконной деятельности по реализации, хранению, транспортировке стеклоомывающей жидкости.
Самарский предприниматель пытался дать взятку полицейскому
Он попросил сотрудника полиции не документировать факт незаконной деятельности по реализации, хранению, транспортировке стеклоомывающей жидкости.  Закон
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4 февраля 2020  17:25
В «Трамвайно-троллейбусном управлении» изложили свою версию событий.
Водитель заступился за кондуктора трамвая и оказался фигурантом уголовного дела
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3 февраля 2020  22:33
В ходе проверки дадут оценку сотрудникам органов опеки, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним.
В СО начата доследственная проверка по делу сироты, которого суд обязал оплатить долги умершей матери, лишенной родительских прав
В ходе проверки дадут оценку сотрудникам органов опеки, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним.   Закон
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3 февраля 2020  20:57
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам.
Ущерб, причиненный государству холдингом «Больверк», пришлось погасить банку «Возрождение»
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Закон
334
3 февраля 2020  11:22
Самарские народные дружинники будут получать 200 тысяч рублей за травмы
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В правительстве Самарской области принято постановление о назначении единовременных выплат членам добровольных народных дружин. Закон
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2 февраля 2020  17:35
Решений по делам пока нет.
Самарский областной фонд жилья и ипотеки задолжал за коммунальные услуги
 Решений по делам пока нет.   Закон
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Происшествия
5 февраля 2020  19:36
Полиция квалифицировала случившееся с 42-летней Натальей Пузановой как мошенничество и возбудила уголовное дело.
Решила "снять порчу": Бизнес-леди отослала «белому магу» из СО золотые украшения на 3,1 млн рублей
Полиция квалифицировала случившееся с 42-летней Натальей Пузановой как мошенничество и возбудила уголовное дело.   Происшествия
78
5 февраля 2020  13:38
Стали известны подробности ДТП с такси и трамваем в Самаре
Стали известны подробности ДТП с такси и трамваем в Самаре
Пассажирка такси попала в больницу. Происшествия
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5 февраля 2020  13:33
За вырубку дубов в Богатовском возбудили уголовное дело
За вырубку дубов в Богатовском возбудили уголовное дело
Ущерб, нанесенный природе, составил 169 793 рубля. Происшествия
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5 февраля 2020  14:05
С банковской карты жителя Самарской области знакомая похитила 37 тысяч рублей
С банковской карты жителя Самарской области знакомая похитила 37 тысяч рублей
Женщина пояснила, что данные потерпевшего сохранились в приложении её телефона. Криминал
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5 февраля 2020  14:00
Бывшему адвокату в Самаре подожгли Toyota RAV4
Бывшему адвокату в Самаре подожгли Toyota RAV4
В ноябре 2019 года на нее напали рядом с домом, ударили ножом и плеснули кислотой в лицо. Криминал
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5 февраля 2020  11:50
Самарчанка лишилась золота, пригласив в гости знакомую из поезда
Самарчанка лишилась золота, пригласив в гости знакомую из поезда
Та пришла вместе с напарницей. Криминал
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20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
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3 января 2020  13:53
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В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
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Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
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21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
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13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
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5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
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11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
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4 декабря 2019  13:56
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В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
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4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
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5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
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В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
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