Решила "снять порчу": Бизнес-леди отослала «белому магу» из СО золотые украшения на 3,1 млн рублей
5 февраля 2020 19:36
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ИП Наталья Пузанова из города Киселевск Кемеровской области рассталась с любимым мужчиной и решила «снять порчу». В сентябре 2019 года в Instagram г-жа Пузанова нашла аккаунт anna_belaya_magiya и объявление об оказании «магических услуг».
Пузанова созвонилась с «волшебницей Анной» по самарскому номеру «Билайн» и затем переслала ей посредством службы доставки СДЭК ювелирные изделия общей стоимостью 3,11 млн руб. Посылку в пункте выдачи СЭК на проспекте Кирова, 201, получила 25-летняя жительница села Красный Яр Светлана Волошина. Затем Волошина пропала вместе с золотом. «Волшебницу» ищут, необычным происшествием занимается полиция Кировского района Самары, передает «СО» ОНЛАЙН.
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