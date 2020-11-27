Полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП в Тольятти

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении жителя Тольятти с травмой ноги, полученной в результате ДТП, установлено, что 26 ноября 2020 в 15:00 водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь в районе дома №85 по ул. Юбилейной г. Тольятти допустил наезд на пешехода - мужчину 1955 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места ДТП. Травмированный мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с травмой ноги.

В настоящее время полицейские разыскивают водителя транспортного средства, а также устанавливают возможных очевидцев произошедшего.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) - 22-80-05, 93-60-61 (ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти) или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого,39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.