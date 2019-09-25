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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Нетрезвая пассажирка покусала полицейского в аэропорту Челябинска. Видео

25 сентября 2019 21:29
77
Теперь авиадебоширке и её спутнику светит не отпуск в Турции, а серьёзные сроки заключения.
Уральское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело в отношении влюблённой пары, которая устроила пьяный дебош в аэропорту Челябинска, передает life.ru. 31-летний уроженец Кургана и его 46-летняя спутница планировали отправиться на отдых в Анталью, но до вылета дело не дошло. Парочка крепко выпила, повздорила с сотрудниками аэропорта, а затем и с представителями авиакомпании Red Wings, из-за чего в перевозке ей было отказано.

Такое положение дел категорически не устроило дебоширов.

— При доставлении в дежурную часть мужчина публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения, — описывает происходящее пресс-служба ведомства.

Однако записи очевидцев помогают более красочно восстановить происходящее в воздушной гавани. Когда дебошира-мужчину заковали в наручники, его дама сердца попыталась дать стражам порядка агрессивный отпор. Помимо оскорблений женщина всячески провоцировала полицейских, отвесила одному из них оплеуху, а затем крепко впилась зубами в кисть руки.

Вместо отдыха в Турции парочке может грозить серьёзный срок: им вменяют нарушения ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). 
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