Несколько человек устроили стрельбу в тюменском ТЦ "Кристалл"
3 июля 2019 17:57
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Несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени. Как стало известно Лайфу, они открыли огонь из травматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия на Range Rover и Mercedes.
Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, стрельба началась после ссоры с продавцом обувного магазина.
Объявлен план "Перехват", пострадавших нет. Всех посетителей и сотрудников "Кристалла" эвакуировали.
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