На трассе "Самара-Ульяновск" "Нива" столкнулась с двумя грузовиками

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Столкновение автомобиля "Нива" с двумя грузовиками в Самарской области унесло жизни трех взрослых людей вечером в субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области."Около часа назад на 93-м км трассы "Самара-Ульяновск" по неустановленной причине автомобиль "Нива" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "КАМАЗом". От удара "Ниву" снова отбросило на свое полосу, где она столкнулась с другим "КАМАЗом".В результате ДТП три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области