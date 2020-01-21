На пересечении улиц Антоново-Овсеенко – Карбышева в Самаре столкнулись три автомобиля

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автотранспортных средств произошло 21 января в девятом часу утра на пересечении улиц Антоново-Овсеенко – Карбышева в областном центре. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасный проезд участников дорожного движения.После ДТП в медицинское учреждение с грудным ребенком обратилась женщина, находившаяся в одном из автомобилей. После медицинского обследования, ребенок был госпитализирован.Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области