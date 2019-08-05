В туалете "Самарской луки" чуть не провалилась женщина
5 августа 2019 10:17
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При посещении туалета в национальном парке «Самарская Лука», село Ширяево, под женщиной провалился деревянный пол.
Как сообщила дочь пострадавшей, персоналом не было оказано никакой помощи, на просьбу дать аптечку представительница персонала отвечала "она есть, но отчитываться перед вами не буду". На вопросы отвечала грубостью, с комментариями о том, что в ее обязанности это не входит и туалет исключительно служебный (но об этом нигде не написано). С ее слов, ближайший медпункт и полицейский участок находятся в Жигулевске, но как потом выяснилось, в селе они тоже есть.
Женщина просит «обратить внимание на произошедшее и принять меры для будущей безопасности туристов», пишет TLTgorod.
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