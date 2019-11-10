В Самарской области поезд сбил мужчину в наушниках
10 ноября 2019 11:46
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В субботу, 9 ноября, на Куйбышевской железной дороге погиб человек. Детали происшествия рассказали представители Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
— Это произошло в 18:17 по самарскому времени в районе станции Козелковской. Неустановленный мужчина, на вид около 30–35 лет, шёл по колее пути по ходу движения электропоезда. Он был в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, — сообщили правоохранители.
Травмированного мужчину погрузили в электропоезд, но до больницы не довезли: он скончался по дороге. Транспортной полиции и Следственному комитету предстоит выяснить обстоятельства происшествия, пишет 63.ру.
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