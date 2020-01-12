В Самарской области обещают метель сегодня и завтра

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» с 19.00 12 января до 19.00 13 января 2020 года облачная погода, местами небольшой снег, днем умеренный снег, метель.Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.Температура воздуха 0, -5°.Местами гололедица.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.