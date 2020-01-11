В Самарской области накануне объявлен желтый уровень опасности

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В регионе объявлен желтый уровень опасности. Сегодня, 11 января местами по области ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением в первую половину дня.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).