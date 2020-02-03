В Самаре на Московском шоссе иномарка врезалась в стоящий грузовик

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ДТП произошло 2 февраля в Самаре. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Опель» двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Анжерская. Он не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и врезался в стоящий грузовой автомобиль «Скания», сообщает облМВД. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля «Опель», им было назначено амбулаторное лечение.