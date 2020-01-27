В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

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23 января 2020 года примерно в 16 часов 05 минут, водитель, управляя легковым автомобилем, предположительно Нива, следовал по ул. Бубнова от ул. Московского шоссе в сторону ул. Молодежная, напротив дома № 3 по ул. Бубнова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика, 2010 г.р., который переходил проезжую часть ул. Бубнова по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения ТС.Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему ребенку, с места ДТП скрылся.Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД