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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

27 января 2020 09:42
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В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал Авария произошла на ул. Бубнова.
Авария произошла на ул. Бубнова.

23 января 2020 года примерно в 16 часов 05 минут, водитель, управляя легковым автомобилем, предположительно Нива, следовал по ул. Бубнова от ул. Московского шоссе в сторону ул. Молодежная, напротив дома № 3 по ул. Бубнова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика, 2010 г.р., который переходил проезжую часть ул. Бубнова по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения ТС.

Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему ребенку, с места ДТП скрылся.

Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД
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