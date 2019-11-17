В Самаре Минахмета Халиуллова лишили статуса депутата за подкуп директора фонда капремонта
17 ноября 2019 11:32
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Совет депутатов Промышленного района Самары не стал дожидаться решения суда по уголовному делу Минахмета Халиуллова. Его лишили статуса парламентария. В своем постановлении депутаты указали почему.
— К нам поступило заявление от Минахмета Халиуллова. Он попросил о досрочном прекращении полномочий депутата. Это прошение совет удовлетворил, — указано в решении депутатов.
Минахмета Халиуллова задержали 20 ноября 2018 года сотрудники регионального ФСБ. По версии силовиков, бывший спикер совета депутатов Промышленного района был одним из посредников, который регулярно передавал деньги главе фонда капитального ремонта Михаилу Архипову и его брату Алексею.
По версии следствия, сотрудничество депутата с братьями длилось с 2016 по 2018 год. Всего Халиуллов передал Архипову 11,9 миллиона рублей.
Изначально депутат не шел на сотрудничество со следствием. Во время обыска в его доме он спрятался в бане от оперативников и отрицал свою вину. В скором времени мужчина предстанет перед судом.
Также прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Архиповых. Братьев обвиняют в совершении 22 преступлений в зависимости от роли каждого. Главе фонда Михаилу Архипову вменяют коммерческий подкуп, его брату — посредничество в коммерческом подкупе.
Оба уголовных дела будет рассматривать суд Советского района Самары, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
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