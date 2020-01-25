Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти оказали помощь молодому водителю, попавшему в снежную западню

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На днях, в утренние часы, следовавший на профилактическое мероприятие, экипаж ГИБДД заметил стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ 2107». Дорожные полицейские остановились и предложили помощь водителю, у которого на авто был приклеен знак «Молодой водитель». 25-летний водитель вазовской «семерки» признался сотрудникам ГИБДД, что он почти отчаялся, когда, ожидая помощи от проезжающих автолюбителей, никто не остановился в утренней спешке и все проезжали мимо.Старший инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г.Тольятти старший лейтенант полиции Дмитрий Михайлов, прицепив трос к патрульному автомобилю, включив спецсигналы, и убедившись в безопасности маневра, помог отчаявшемуся водителю выбраться из снежного плена. Сотрудники ГИБДД У МВД России по г. Тольятти разъяснили «молодому водителю», что управляя транспортным средством в сложных погодных условиях необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.Молодой человек поблагодарил полицейских, пообещав впредь быть внимательнее, сообщает облМВД.