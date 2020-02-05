На железнодорожном переезде участка Кинель – Безенчук легковушка столкнулась с поездом, двое пострадали

82

Сегодня в 18 часов 56 минут на железнодорожном переезде 1051 км участка Кинель – Безенчук Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля.На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает КбшЖД.