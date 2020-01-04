В самарской многоэтажке произошел пожар из-за залетевшего фейерверка
4 января 2020 00:12
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На 14-м этаже жилого дома в Самаре произошел пожар из-за того, что в новогоднюю ночь на балкон квартиры с улицы залетел фейерверк. Об этом в пятницу, 3 января, «РИА Новости» сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Инцидент произошел в доме 137 на улице 6-я Просека. «Установлено, что горели домашние вещи на балконе квартиры, которая расположена на 14-м этаже. Остекление на балконе отсутствовало. На момент возникновения пожара в квартире никого не было», — рассказал собеседник агентства.
В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получили балкон и одна комната. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, пишут "Известия".
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