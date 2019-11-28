В самарской больнице погиб младенец
28 ноября 2019 12:18
96
В областной столице накануне, 26 ноября, произошло страшное ЧП. В областной клинической больнице имени Середавина скончался грудной малыш.
В следственном управлении следственного комитета по Самарской области подтвердили факт гибели младенца.
На данный момент возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Правоохранители начали проверку, сообщает "Губерния".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 ноября 2019 22:13
Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома 7-летнюю девочку, играющую в детские игры. Закон
299
27 ноября 2019 21:55
Резонансное ДТП произошло летом 2018 года в Иркутске. Мужчина за рулем "форда" был нетрезв. Закон
278
27 ноября 2019 21:19
Как директор «Рос-Ресурса» рассчитывал сумму коммерческого подкупа, он пояснил на следствии. Закон
327
27 ноября 2019 17:40
По уголовному делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших граждан, из них более 1000 человек допрошены и признаны потерпевшими. Закон
300
26 ноября 2019 23:57
Алтайский депутат Ирина Теплова с подельниками похитила у государства 115 миллионов рублей, а в итоге легко отделалась, получив условный срок и штраф в один... Закон
314
26 ноября 2019 20:35
Адвокат опросил принять во внимание тот факт, что 85-летние родители Соколова — единственные, кто могут передавать передачи историку. Закон
391
26 ноября 2019 17:12
По данным региональных СМИ, доказательства вины мужчины зафиксированы сразу несколькими силовыми структурами. Закон
359
Происшествия
28 ноября 2019 13:35
Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. Происшествия
40
28 ноября 2019 12:18
По предварительной версии, трагедия случилась по вине врачей. Происшествия
85
28 ноября 2019 11:56
Иномарка, в которой они ехали, пострадала от столкновения с другой иномаркой. Происшествия
78
Криминал
28 ноября 2019 12:27
В тот момент он был пьян. Криминал
67
28 ноября 2019 11:18
Она получила условный срок. Криминал
103
28 ноября 2019 10:48
Инцидент произошёл в Кинеле. Криминал
112
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
372
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
332
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
616
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
891
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
777
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
519
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
367
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
579
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1750
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2264
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1551
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1891
Мероприятия
Покупая билет на фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 28 и 29 ноября, вы получаете билет на матч "Крылья Советов" – "Уфа" в подарок
Сегодня на сцене САТОБ на бис дают спектакль студентов самарского института культуры «Аленький цветочек»