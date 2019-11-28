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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В самарской больнице погиб младенец

28 ноября 2019 12:18
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В самарской больнице погиб младенец
По предварительной версии, трагедия случилась по вине врачей.

В областной столице накануне, 26 ноября, произошло страшное ЧП. В областной клинической больнице имени Середавина скончался грудной малыш.

В следственном управлении следственного комитета по Самарской области подтвердили факт гибели младенца.

На данный момент возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Правоохранители начали проверку, сообщает "Губерния".
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