В реке Большой Кинель в Самарской области утонула девушка
10 июня 2019 10:47
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В 08:15 водолазный отряд ПСС СО по заявлению сотрудников МВД выехали в посёлок Усть-Кинельский, где накануне, 8 июня, в реке Большой Кинель утонула девушка 1992 года рождения.
В 11:20 утонувшую девушку обнаружили в 5 метрах от берега на глубине 2,5 метра.
Погибшую передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия, сообщает ПСС по Самарской области.
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