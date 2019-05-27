В подвале жилого дома в Самаре взорвался трансформатор

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Специальные службы выясняют обстоятельства взрыва трансформатора в одном из жилых домов в Самаре. О пострадавших информации не поступало, пишет "ФедералПресс".Инцидент произошел сегодня, 27 мая, в подвале дома №14 на улице Калининградская. По словам пользователей социальных сетей, подвал был затоплен, отчего и произошло замыкание с дальнейшим взрывом. В настоящее время на месте работают все необходимые специальные службы, включая медиков. Дом полностью обесточили.