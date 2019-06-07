В один день в Самарской области под колеса попали двое детей

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Первое ДТП произошло 6 июня в 18:10 в Тольятти. 23-летний водитель (водительский стаж 12 лет) управляя автомобилем «Лада Приора» двигался по жилой зоне около дома 26 по проспекту Степана Разина со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. В пути следования автомобилист допустил наезд на пешехода 2010 года рождения, переходившего проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.Еще одно ДТП произошло в Самаре. Водитель 1988 года рождения (водительский стаж 7 лет), управляя автомашиной ВАЗ 21723 двигался по проспекту Карла Маркса со стороны улицы 4-й Проезд в направлении улицы Авроры и допустил наезд на девочку 2008 года рождения, переходившую дорогу в не установленном месте. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой, сообщает облМВД.