В Тольятти задержали московского водителя с поддельными правами
21 января 2020 12:44
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Сотрудники ГИБДД на контрольном пропускном пункте «Рубеж» в г. Тольятти за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Мерседес». Автолюбитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов Госавтоинспекции сомнения в подлинности.
Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.
Как установили полицейские, водитель 1972 года рождения работает слесарем и проживает в Москве. Мужчина ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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