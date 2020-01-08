В Тольятти полицейская собака нашла наркотики в машине

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В декабре 2019 года тольяттинские полицейские за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «ВАЗ-2115». В ходе сбора административного материала полицейские заметили, что служебно-разыскная собака Тинто сигнальным обозначением указала на наличие в машине наркотических средств. Стражи порядка приняли решение досмотреть салон автомобиля. В ходе досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом серого цвета.Экспертами установлено, что вещество является наркотическим - метилэфедрон общей массой более 0,7 грамм, что относится к значительному размеру.Возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД. Сотрудники органов внутренних дел выясняют канал поставки запрещенного вещества на территорию региона. Ведется следствие.