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В Сызрани произошел крупный пожар на складе с краской и утеплителем

21 мая 2019 12:58
86
В Сызрани произошел крупный пожар на складе с краской и утеплителем
К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 21 мая, около 11:34, начался пожар на ул. Мира, 1, на складе с краской и утеплителем, в Сызрани, пишет Волга Ньюс.

По данным чрезвычайного ведомства, огонь охватил 150 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "Пожар № 2". В тушении принимали участие 59 человек, которые использовали 18 единиц техники. В 12:03 объявлена локализация, а в 12:26 — ликвидация пожара.

В ГУ МЧС России по Самарской области подчеркнули, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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