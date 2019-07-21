В Сызрани молодой человек похитил алкоголь из магазина
21 июля 2019 11:27
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В полицию поступило сообщение о том, что преступник в одном из магазинов крупной продуктовой сети по ул. Лазо открыто, похитил алкогольную продукцию. Работая на месте происшествия сотрудники полиции установили, что продавец заметила, как неизвестный взял с полки три бутылки с алкогольной продукцией и направился к выходу. Требование продавца об оплате товара он проигнорировал. Оказав сопротивление работникам магазина злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
С места происшествия сотрудники полиции изъяли материал с камер видеонаблюдения. Приметы подозреваемого были направлены всем наружным службам полиции.
На следующий день, находясь на маршруте патрулирования в том же районе, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» старший сержант полиции Антон Гаршин и сержант полиции Владимир Алеветдинов заметили молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым. Его доставили в ближайший отдел полиции. Злоумышленник не стал отрицать очевидного, и признался сотрудникам полиции, что украденный алкоголь он уже успел употребить.
В отношении ранее судимого за кражу, двадцатичетырехлетнего, безработного местного жителя возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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